Сорвали атаку "Гербер" и разгромили ЗРК "Тор": СБС показали "взрывную" работу по врагу
Украинские бойцы дронами попали в несколько объектов россиян в Донецкой области и Запорожье. Успешно были атакованы установки БПЛА "Гербера" и зенитный ракетный комплекс "Тор".
Подробнее об ударах рассказали в Силах бесплотных систем ВСУ.
Что известно об ударах по россиянам?
Как рассказали бойцы, на Донецком направлении операторы 1-го отдельного центра СБС поразили скопление оккупантов. Именно тогда они готовились запускать по украинским городам беспилотники типа "Гербера". В результате атаки ВСУ очередной российский обстрел был сорван.
Параллельно пилоты 413-го полка СБС "Рейд" ударили по зенитному ракетному комплексу россиян "Тор". Дроны добрались до него в Запорожье.
Отмечается, что успешные операции провели в сотрудничестве с Центром глубинных поражений.
Недавние успешные удары по силам России
"Птицы Мадьяра" также поразили вражеский ЗРК "Тор", но на этот раз на Луганщине.
Подвижная радиорелейная станция связи Р-416Г-МС была уничтожена подразделением "Феникс". Известно, что это лишь второе поражение такой техники, а ее стоимость достигает почти 600 тысяч долларов.
Во временно оккупированном Крыму ВСУ ударили по радиолокационному комплексу "Валдай". Кроме того, был атакован командный пункт и склады боеприпасов оккупантов в Донецкой области и Запорожье.