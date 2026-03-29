24 Канал Сорвали атаку "Гербер" и разгромили ЗРК "Тор": СБС показали "взрывную" работу по врагу
29 марта, 02:22
Сорвали атаку "Гербер" и разгромили ЗРК "Тор": СБС показали "взрывную" работу по врагу

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Украинские бойцы дронами атаковали установки БПЛА "Гербера" в Донецкой области, сорвав их запуск.
  • Операторы СБС ударили по зенитному ракетному комплексу "Тор" в Запорожье.

Украинские бойцы дронами попали в несколько объектов россиян в Донецкой области и Запорожье. Успешно были атакованы установки БПЛА "Гербера" и зенитный ракетный комплекс "Тор".

Подробнее об ударах рассказали в Силах бесплотных систем ВСУ.

Что известно об ударах по россиянам?

Как рассказали бойцы, на Донецком направлении операторы 1-го отдельного центра СБС поразили скопление оккупантов. Именно тогда они готовились запускать по украинским городам беспилотники типа "Гербера". В результате атаки ВСУ очередной российский обстрел был сорван.

Параллельно пилоты 413-го полка СБС "Рейд" ударили по зенитному ракетному комплексу россиян "Тор". Дроны добрались до него в Запорожье.

Отмечается, что успешные операции провели в сотрудничестве с Центром глубинных поражений.

Недавние успешные удары по силам России

  • "Птицы Мадьяра" также поразили вражеский ЗРК "Тор", но на этот раз на Луганщине.

  • Подвижная радиорелейная станция связи Р-416Г-МС была уничтожена подразделением "Феникс". Известно, что это лишь второе поражение такой техники, а ее стоимость достигает почти 600 тысяч долларов.

  • Во временно оккупированном Крыму ВСУ ударили по радиолокационному комплексу "Валдай". Кроме того, был атакован командный пункт и склады боеприпасов оккупантов в Донецкой области и Запорожье.