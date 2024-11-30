В России возникла проблема, которая в 2025 году станет критической, – военный обозреватель

Оккупационная армия ежедневно несет чрезвычайно большие потери, которые все труднее компенсировать. Сейчас россияне пытаются удержать быстрый темп наступления, чтобы показать новоизбранному президенту США Дональду Трампу успехи на фронте.

Российские захватчики пытаются успеть до инаугурации Трампа захватить как можно больше городов и сел. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко, отметив, что на самом деле цена такого продвижения – рекордные потери.

Смотрите также Украина уничтожила современный ракетный комплекс из КНДР Bulsae-4

Какая проблема станет критической

Потери оккупантов за последние месяцы являются рекордными. Говорится о цифрах, с которыми мобилизационная система России не может справиться. Становится все труднее компенсировать такое количество человеческого ресурса.

С техникой понятно, что уже есть дефицит. В 2025 году это будет критический показатель дефицита, но если говорить о человеческом ресурсе, то россиян пытаются максимально поощрять различными финансовыми бонусами,

– рассказал Александр Коваленко.

Единовременная выплата составляет 5 миллионов рублей, также предлагают отмену задолженности по кредитам до 10 миллионов рублей. В целом человек, который подписывает контракт, может получить 150 тысяч долларов прибыли – это средства, которые большинство населения не способно заработать за всю жизнь.

То есть набрал себе кредитов на 100 000 долларов, подписал контракт – получил еще 50 тысяч, тебе отменили все кредиты. Здесь уже не просто шутка о белой LADA, а значительно больший стимул,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Впрочем, если количество убитых возрастет до более 45 тысяч бойцов в месяц, это станет серьезной проблемой.

Как Россия компенсирует потери

Общее количество российской группировки – 565 000. Это огромная цифра, которая пока позволяет компенсировать потери. Если людей не хватает в каком-то подразделении, то просто привлекаются соседние. Это мы видим на примере Курской области, когда тамошние группировки усилили подразделениями с других направлений.

Но при этом теряется боеспособность других подразделений. То есть это пошаговый процесс, который будет влиять на прочность всей российской армии. Сейчас мы дошли до показателей, которые позволяют действительно истощать Россию не только в технике, но и в людях.

Российский военно-промышленный комплекс имеет достаточно низкий показатель нулевого цикла производства техники. Большинство техники – это та, которую восстанавливают из советских запасов. Когда они закончатся и останется только собственное производство, которое не покрывает потерь, которые они понесут,

– сказал военный обозреватель.

Сейчас этап – это истощение человеческого ресурса. Он становится для нас приоритетными. Соответственно могут быть изменены некоторые подходы к тактике ведения боевых действий.