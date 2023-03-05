Сутки полз с оторванной рукой и ранеными ногами: оккупант снял мотивационное видео для россиян

Оккупанты продолжают гибнуть на войне против Украины. Одному из россиян повезло чуть больше. Он живой. Правда, то, в каком он состоянии, свидетельствует, что это лишь вопрос времени.

Предполагаем, что к моменту публикации этой новости он уже пополнил статистику потерь противника. Сам же россиянин – отличная мотивация для самих окупантов. Ведь все пришедшие на украинскую землю в ней и останутся.

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Из четырех конечностей уцелела только одна

Российский военный начал ролик с сетования на то, что он лежит где-то посреди поля. Через мгновение он решил показать руку, которая чуть ли не на волоске висит. Сразу же оговоримся, что видео самого оккупанта смотреть не рекомендуем уязвимым людям, беременным, а также не достигшим 18-летнего возраста.

Оккупант снял мотивационный ролик о войне: смотрите видео 18+

Пол руки оторвано н***й. Здесь все пробито н***й. Ноги прострелены. Одна рука цела. Одна нога да более-менее в осколках. Минометами, с**и, заглушили,

– жаловался он.

Также пожаловался на то, что его не эвакуировали. Более того, он в течение суток в таком состоянии полз, пытаясь добраться до своих. Но ему так и не удалось. Оккупант всю ночь пролежал на холодном снегу.

Мы, как и пользователи сети, больше подвержены мнению, что захватчик таки погиб. Так и появилось в сети видео, которое он снял до попадания на "концерт Кобзона".

А в "Кобзона" аншлаг