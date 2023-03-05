Сутки полз с оторванной рукой и ранеными ногами: оккупант снял мотивационное видео для россиян
Источник:Твиттер vlad_i_s_love_
Оккупанты продолжают гибнуть на войне против Украины. Одному из россиян повезло чуть больше. Он живой. Правда, то, в каком он состоянии, свидетельствует, что это лишь вопрос времени.
Предполагаем, что к моменту публикации этой новости он уже пополнил статистику потерь противника. Сам же россиянин – отличная мотивация для самих окупантов. Ведь все пришедшие на украинскую землю в ней и останутся.
Читайте также The Economist пишет о "демографическом кошмаре" в России
Из четырех конечностей уцелела только одна
Российский военный начал ролик с сетования на то, что он лежит где-то посреди поля. Через мгновение он решил показать руку, которая чуть ли не на волоске висит. Сразу же оговоримся, что видео самого оккупанта смотреть не рекомендуем уязвимым людям, беременным, а также не достигшим 18-летнего возраста.
Оккупант снял мотивационный ролик о войне: смотрите видео 18+
Пол руки оторвано н***й. Здесь все пробито н***й. Ноги прострелены. Одна рука цела. Одна нога да более-менее в осколках. Минометами, с**и, заглушили,
– жаловался он.
Также пожаловался на то, что его не эвакуировали. Более того, он в течение суток в таком состоянии полз, пытаясь добраться до своих. Но ему так и не удалось. Оккупант всю ночь пролежал на холодном снегу.
Мы, как и пользователи сети, больше подвержены мнению, что захватчик таки погиб. Так и появилось в сети видео, которое он снял до попадания на "концерт Кобзона".
А в "Кобзона" аншлаг
- Общие потери врага мы обойти вниманием не могли. Только за прошедшие сутки не тот свет отправили 930 российских бойцов. А с самого начала полномасштабного вторжения ликвидировали 153 120 оккупантов.
- Стало у врага также гораздо меньше техники. С 24 февраля 2022 года в металлолом превратили 3 414 танков, 6 692 боевых бронированных машин, 2 426 артиллерийских систем, 488 РСЗО, 248 средств ПВО.
- Вражеское войско обеднело также на 302 самолета, 289 вертолетов, 2071 БпЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 судов, 5 299 автомобилей и автоцистерн и 232 единицы специальной техники.