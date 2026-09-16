Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия ежемесячно теряет более 40 тысяч солдат. Однако, несмотря на это, Владимир Путин не отказывается от войны и готов и впредь отправлять россиян на фронт.

Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?

За данными Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 16 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 511 530 (+1 530) человек;

танков – 12 345 (+0);

боевых бронированных машин – 25 339 (+5);

артиллерийских систем – 49 820 (+27);

РСЗО – 2 132 (+1);

средства ПВО – 1642 (+4);

самолетов – 442 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2630 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 069 (+789);

крылатые ракеты – 5 111 (+0);

корабли/катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 149 557 (+374);

специальная техника – 4692 (+2).

Потери России в войне по состоянию на 16 сентября / Фото Генштаба

Напомним, что Третий армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области.

Украинские военные освободили от российских сил несколько населенных пунктов и вернули под контроль около 85 квадратных километров территории. В частности, ВСУ зачистили Новоселовку, Александровку, Ярову, Среднее и окрестности Корового Яра.

По данным корпуса, в ходе первого этапа операции Россия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих и свыше 12 тысяч дронов.