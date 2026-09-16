Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія щомісяця втрачає понад 40 тисяч солдатів. Однак, попри це, Володимир Путін не відмовляється від війни та готовий і надалі відправляти росіян на фронт.

Скільки окупантів ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 16 вересня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 511 530 (+1 530) осіб;

танків – 12 345 (+0);

бойових броньованих машин – 25 339 (+5);

артилерійських систем – 49 820 (+27);

РСЗВ – 2 132 (+1);

засоби ППО – 1 642 (+4);

літаків – 442 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 630 (+4);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 519 069 (+789);

крилаті ракети – 5 111 (+0);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 149 557 (+374);

спеціальна техніка – 4 692 (+2).

Втрати Росії у війна на 16 вересня / Фото Генштаб

Нагадаємо, що Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області.

Українські військові звільнили від російських сил кілька населених пунктів і повернули під контроль близько 85 квадратних кілометрів території. Зокрема, ЗСУ зачистили Новоселівку, Олександрівку, Ярову, Середнє та околиці Корового Яру.

За даними корпусу, під час першого етапу операції Росія втратила понад 1,5 тисячі військових і більш як 12 тисяч дронів.