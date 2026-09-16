Сколько российских военных погибло: потери России на 16 сентября

Армия Путина в Украине продолжает терять более тысячи человек каждый день. Однако это не мешает врагу продолжать агрессию.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия ежемесячно теряет более 40 тысяч солдат. Однако, несмотря на это, Владимир Путин не отказывается от войны и готов и впредь отправлять россиян на фронт.

Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?

За данными Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 16 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 511 530 (+1 530) человек;

танков – 12 345 (+0);

боевых бронированных машин – 25 339 (+5);

артиллерийских систем – 49 820 (+27);

РСЗО – 2 132 (+1);

средства ПВО – 1642 (+4);

самолетов – 442 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2630 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 069 (+789);

крылатые ракеты – 5 111 (+0);

корабли/катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 149 557 (+374);

специальная техника – 4692 (+2).

Потери России в войне по состоянию на 16 сентября / Фото Генштаба

Напомним, что Третий армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области.

Украинские военные освободили от российских сил несколько населенных пунктов и вернули под контроль около 85 квадратных километров территории. В частности, ВСУ зачистили Новоселовку, Александровку, Ярову, Среднее и окрестности Корового Яра.

По данным корпуса, в ходе первого этапа операции Россия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих и свыше 12 тысяч дронов.