23 января, 06:37
Более 1 200 оккупантов отправились "к Кобзону": какие потери понесла Россия на 23 января

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Россия потеряла около 1 232 090 личного состава и 11 599 танков с начала вторжения.
  • Силы обороны Украины уничтожили 36 549 артиллерийских систем и 113 277 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Несмотря на значительные потери на фронте, российское командование продолжает массированно отправлять солдат на штурмы. Это подтверждает стратегию Кремля на истощение.

В то же время Силы обороны наносят противнику сокрушительные потери как в технике, так и живой силе. О потерях врага по состоянию на 23 января информирует Генштаб ВСУ.

Сколько техники и солдат потеряла Россия на 23 января?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 232 090 (+1 280) человек;
  • танков – 11 599 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 946 (+3);
  • артиллерийских систем – 36 549 (+33);
  • РСЗО – 1 623 (+0);
  • средств ПВО – 1 282 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 113 277 (+449);
  • крылатых ракет – 4 190 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 75 556 (+140);
  • специальной техники – 4 050 (+1).


Потери России в войне против Украины на 22 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны ликвидируют важные объекты и личный состав противника: что известно?

  • В ночь на 22 января украинские операторы БпЛА Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали крупнейший в Черноморском регионе нефтяной терминал "Таманьнефтегаз". В результате поражения был поврежден ряд важных компонентов порта, вспыхнул масштабный пожар.

  • Украинские БпЛА уничтожили редкую российскую станцию радиотехнической разведки "Артикул-С". К этому времени никаких публичных упоминаний об использовании оккупантами этого комплекса не было.

  • По словам Владимира Зеленского, только за декабрь 2025 года Россия потеряла на войне против Украины 35 тысяч военных. Увеличить российские потери удалось с помощью украинских дронов.