Более 1 200 оккупантов отправились "к Кобзону": какие потери понесла Россия на 23 января
- Россия потеряла около 1 232 090 личного состава и 11 599 танков с начала вторжения.
- Силы обороны Украины уничтожили 36 549 артиллерийских систем и 113 277 БпЛА оперативно-тактического уровня.
Несмотря на значительные потери на фронте, российское командование продолжает массированно отправлять солдат на штурмы. Это подтверждает стратегию Кремля на истощение.
В то же время Силы обороны наносят противнику сокрушительные потери как в технике, так и живой силе. О потерях врага по состоянию на 23 января информирует Генштаб ВСУ.
Сколько техники и солдат потеряла Россия на 23 января?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 232 090 (+1 280) человек;
- танков – 11 599 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 946 (+3);
- артиллерийских систем – 36 549 (+33);
- РСЗО – 1 623 (+0);
- средств ПВО – 1 282 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 113 277 (+449);
- крылатых ракет – 4 190 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 75 556 (+140);
- специальной техники – 4 050 (+1).
Потери России в войне против Украины на 22 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Силы обороны ликвидируют важные объекты и личный состав противника: что известно?
В ночь на 22 января украинские операторы БпЛА Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали крупнейший в Черноморском регионе нефтяной терминал "Таманьнефтегаз". В результате поражения был поврежден ряд важных компонентов порта, вспыхнул масштабный пожар.
Украинские БпЛА уничтожили редкую российскую станцию радиотехнической разведки "Артикул-С". К этому времени никаких публичных упоминаний об использовании оккупантами этого комплекса не было.
По словам Владимира Зеленского, только за декабрь 2025 года Россия потеряла на войне против Украины 35 тысяч военных. Увеличить российские потери удалось с помощью украинских дронов.