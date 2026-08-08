Как сообщает Генштаб, общие потери личного состава России с начала полномасштабного вторжения уже достигли примерно 1 456 610 человек.

Каковы потери России за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 августа 2026 года Россия потеряла:

личный состав – около 1 456 610 (+1 190) человек;

танков – 22 251 (+4);

боевые бронированные машины – 25 099 (+1);

артиллерийские системы – 47 580 (+58);

РСЗО – 2 009 (+1);

средства ПВО – 1 556 (+6);

самолеты – 439;

вертолеты – 354;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 449 606 (+1 751);

наземные роботизированные комплексы – 2 162 (+10);

корабли и катера – 35 (+1);

подводные лодки – 2;

автомобильная техника и автоцистерны – 131 417 (+349);

специальная техника – 4 504 (+2);

крылатые ракеты – 5 007.

Потери России в войне по состоянию на 8 августа / Фото Генштаба

Напомним, по данным расследования BBC, по состоянию на 3 апреля 2026 года в списке подтвержденных погибших российских военнослужащих числилось почти 20 тысяч человек в возрасте до 25 лет.

Журналисты отмечают, что речь идет только о случаях, которые удалось подтвердить по открытым источникам: сообщениям родственников, официальным публикациям, некрологам и другим доступным данным. Самому молодому из установленных погибших российских военнослужащих было 18 лет и 31 день.

Число погибших российских военнослужащих молодого возраста начало заметно расти с марта 2024 года. Именно тогда в России вступили в силу изменения, которые позволили людям, задержанным по подозрению в совершении преступлений, избегать уголовной ответственности путем заключения контракта с армией.

Кроме того, в 2023 году Государственная дума России приняла поправки, позволившие заключать контракты с Министерством обороны России сразу после достижения 18-летнего возраста. После этого в российских учебных заведениях активизировали агитацию молодежи по поступлению в армию.

Кроме того, ранее Зеленский озвучил потери российских военных за июль и заявил, что тенденция на фронте остается неизменной. По его словам, в течение прошлого месяца российские войска потеряли 30 272 военнослужащих, которые были уничтожены или тяжело ранены. Речь идет только о потерях, которые имеют четкое видеоподтверждение.

Зеленский отметил, что все эти поражения были нанесены украинскими подразделениями с помощью беспилотников. Отдельно президент отметил подразделение "Альфа" Службы безопасности Украины, которое, по его словам, стало лидером по количеству поражений противника.

Он подчеркнул, что Россия продолжает ежемесячно терять на фронте около тысячи военнослужащих. В то же время украинские власти планируют увеличивать количество беспилотников, которые будут передаваться подразделениям Сил обороны.