Як повідомляє Генштаб, загальні втрати особового складу Росії від початку повномасштабного вторгнення вже сягнули приблизно 1 456 610 осіб.

Яким є втрати Росії за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 7 серпня 2026 року Росія втратила:

особовий склад – близько 1 456 610 (+1 190) осіб;

танки – 22 251 (+4);

бойові броньовані машини – 25 099 (+1);

артилерійські системи – 47 580 (+58);

РСЗВ – 2 009 (+1);

засоби ППО – 1 556 (+6);

літаки – 439;

гелікоптери – 354;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 449 606 (+1 751);

наземні роботизовані комплекси – 2 162 (+10);

кораблі та катери – 35 (+1);

підводні човни – 2;

автомобільна техніка та автоцистерни – 131 417 (+349);

спеціальна техніка – 4 504 (+2);

крилаті ракети – 5 007.

Втрати Росії у війні на 8 серпня / Фото Генштаб

Нагадаємо, за даними розслідування BBC, станом на 3 квітня 2026 року у списку підтверджених загиблих російських військовослужбовців було майже 20 тисяч людей віком до 25 років.

Журналісти наголошують, що йдеться лише про випадки, які вдалося підтвердити за відкритими джерелами: повідомленнями родичів, офіційними публікаціями, некрологами та іншими доступними даними. Наймолодшому встановленому загиблому російському військовому було 18 років і 31 день.

Кількість загиблих російських військових молодого віку почала помітно зростати з березня 2024 року. Саме тоді у Росії запрацювали зміни, які дозволили людям, затриманим за підозрою у скоєнні злочинів, уникати кримінальної відповідальності через укладення контракту з армією.

Крім того, у 2023 році Державна дума Росії ухвалила поправки, які дозволили укладати контракти з Міністерством оборони Росії одразу після досягнення 18-річного віку. Після цього в російських навчальних закладах активізували агітацію молоді щодо вступу до армії.

Крім того, раніше Зеленський озвучив втрати російських військових за липень та заявив, що тенденція на фронті залишається незмінною. За його словами, протягом минулого місяця російські війська втратили 30 272 військових, яких було знищено або важко поранено. Йдеться лише про втрати, які мають чітке відеопідтвердження.

Зеленський зазначив, що всі ці ураження були здійснені українськими підрозділами за допомогою безпілотників. Окремо президент відзначив підрозділ "Альфа" Служби безпеки України, який, за його словами, став лідером за кількістю уражень противника.

Він наголосив, що Росія продовжує щомісяця втрачати на фронті близько тисячі військових. Водночас українська влада планує збільшувати кількість безпілотників, які передаватимуть підрозділам Сил оборони.