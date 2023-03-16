Украине играет на руку то, как оккупанты ведут войну – не считают математику, не могут правильно планировать и вообще не понимают, какого это типа война. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Только "похоронки" могут ускорить протесты в России

Однако проблемой является количество живой силы страны-агрессора. А также вооружение, которое она стянула с территории всего бывшего Советского Союза и использует против нашего государства.

Подоляк отметил, что заявления Кремля о якобы минимальных потерях в войне против Украины фактически деморализуют внутренний рынок. Так, даже россиянам может выглядеть странным, что по всей стране десятки тысяч похорон, продолжается новая волна мобилизации, но потери в "сво" якобы являются минимальными.

Кроме того, в России постоянно растет количество эксцессов. Так, 16 марта в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв в приграничном управлении ФСБ. К тому же над территорией страны-агрессора летают дроны, а Москву заставляют "Панцирями", "Буками" и т.д.

Люди находятся в предпаническом состоянии. В определенный момент это "прорвет" и начнутся внутренние неуправляемые процессы. Нам нужно больше уничтожать оккупантов, чтобы было больше "похоронок",

– подчеркнул советник главы ОПУ.

По его мнению, это единственный фактор, который ускорит внутренний протест в России. Даже не политический, а протест от страха. Тогда неуправляемые процессы на территории страны-агрессора существенно ускорятся.

Подоляк предположил, что ускорит протесты в России: смотрите видео

Заметим, что с 24 февраля 2022 года враг потерял уже 162 560 единиц личного состава. Только за прошедшие сутки наши военные отправили на "концерт Кобзона" 1 040 оккупантов.

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