Уничтожаем от личного состава до НРК, – боец "Шквала" рассказал о достижениях на фронте

Главное достижение ВСУ на фронте – это прежде всего ликвидация личного состава российской армии. Также наши защитники уничтожают средства связи врага, оружие и так далее.

Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал 24 каналу, что недавно поразили наземный роботизированный комплекс врага. Также понтонную переправу, технику, уничтожаются вражеские склады.

"Самое главное, что мы уничтожаем – это личный состав, который не только движется в сторону наших позиций, который находится на накоплении. Уничтожаем средства связи противника. Недавно поразили НРК, понтонную переправу, легкобронированную, логистическую, легкую автомобильную технику, которая помогает врагу с логистикой, уничтожаем их склады", – сказал он.

По его словам, например, какая-то пораженная антенна может казаться неважной. Однако таким образом российские захватчики не имеют связи, координации.

Если антенна, например, прикреплена где-то на мачте, которая обеспечивает связью расчет БПЛА противника, если мы выбили ее, они не имеют связи, координации, иногда не имеют своих глаз в небе. Тогда нам гораздо проще живется,

– объяснил боец.

Как потери врага на фронте?