Уничтожаем от личного состава до НРК, – боец "Шквала" рассказал о достижениях на фронте
- ВСУ уничтожают личный состав, средства связи, технику и склады российской армии на фронте.
- Бойцы "Шквала" недавно поразили наземный роботизированный комплекс и понтонную переправу врага.
Главное достижение ВСУ на фронте – это прежде всего ликвидация личного состава российской армии. Также наши защитники уничтожают средства связи врага, оружие и так далее.
Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал 24 каналу, что недавно поразили наземный роботизированный комплекс врага. Также понтонную переправу, технику, уничтожаются вражеские склады.
"Самое главное, что мы уничтожаем – это личный состав, который не только движется в сторону наших позиций, который находится на накоплении. Уничтожаем средства связи противника. Недавно поразили НРК, понтонную переправу, легкобронированную, логистическую, легкую автомобильную технику, которая помогает врагу с логистикой, уничтожаем их склады", – сказал он.
По его словам, например, какая-то пораженная антенна может казаться неважной. Однако таким образом российские захватчики не имеют связи, координации.
Если антенна, например, прикреплена где-то на мачте, которая обеспечивает связью расчет БПЛА противника, если мы выбили ее, они не имеют связи, координации, иногда не имеют своих глаз в небе. Тогда нам гораздо проще живется,
– объяснил боец.
Заметим, что сейчас идет важный сбор на РЭБы и БПЛА для пограничной комендатуры "Шквал". Присоединиться можно по ссылке.
Как потери врага на фронте?
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки Россия потеряла более 1 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял 1 232 090 солдат.
Спикер 8-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Украины Вадим Карпьяк рассказал, какие жирные цели удалось ликвидировать на Северо-Слобожанском направлении. В частности, одним из самых заметных результатов стало поражение двух российских зенитно-ракетных комплексов "Бук" различных модификаций. Вместе они стоили России около 70 миллионов долларов.