Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів 24 Каналу, що нещодавно уразили наземний роботизований комплекс ворога. Також понтонну переправу, техніку, знищуються ворожі склади.

Дивіться також Знищують 88% росіян ще до бою: як підрозділ "Оріон" створив роботизовану кілзону під Куп'янськом

"Найголовніше, що ми знищуємо – це особовий склад, який не тільки рухається в бік наших позицій, який перебуває на накопиченні. Знищуємо засоби зв'язку противника. Нещодавно уразили НРК, понтонну переправу, легкоброньовану, логістичну, легку автомобільну техніку, яка допомагає ворогу з логістикою, знищуємо їхні склади", – сказав він.

За його словами, наприклад, якась уражена антена може здаватися неважливою. Однак у такий спосіб російські загарбники не мають зв’язку, координації.

Якщо антена, наприклад, прикріплена десь на щоглі, яка забезпечує зв'язком розрахунок БпЛА противника, якщо ми вибили її, вони не мають зв'язку, координації, іноді не мають своїх очей в небі. Тоді нам набагато простіше живеться,

– пояснив боєць.

Зауважимо, що зараз триває важливий збір на РЕБи та БпЛА для прикордонної комендатури "Шквал". Долучитися можна за посиланням.

Як втрати ворога на фронті?