В россии впервые опубликовали информацию о реальных потерях в войне против Украины

В россии пытаются всеми силами скрыть реальные цифры потерь в войне против Украины. Но в сети появился документ, который может пролить свет на этот вопрос.

Сразу же оговоримся, если верить этому документу, цифры практически совпадают со сводами потерь врага, опубликованными в Генштабе ВСУ. Итак, скольких захватчиков уже отправили на тот свет?

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Документ минфина россии содержит данные о потерях врага

Соответствующий документ каким-то чудом попал в руки российского оппозиционера Михаила Ходорковского. Он и опубликовал отчет министерства финансов россии, в котором и содержатся данные о количестве "двухсотых" российских военных.

Если верить содержащимся в документе данным, то родные россиян по состоянию на 28 августа 2022 года получили немалую компенсацию. В общей сложности говорится о 361,4 миллиарда рублей или же по 7,4 миллиона рублей за каждого убитого на войне.

А еще в документе говорится, что по состоянию на 24 августа 2022 года минобороны россии



В документе указаны потери врага в войне против Украины / фото из твиттера Ходорковского

Сразу же оговоримся, что в этот список не попали ни пропавшие без вести, ни боевики из "ЛДНР". Речь идет только о тех, чьи родные получили компенсации на белые "Лады".

Интересно, что к концу текущего года планируют выделить на компенсации еще 271,5 млрд рублей. А вот на 2023 год стремятся на возмещение семьям "двухсотых" в бюджете оставить 724,1 миллиарда рублей. Все это означает, что враг готов положить в войне против Украины около 200 тысяч граждан россии.

Поскольку мы заговорили о потерях врага, то нелишне будет вспомнить статистику от Генштаба ВСУ. Заметим, что за прошедшие сутки ликвидировать удалось 350 российских бойцов.

Уничтожили уже более 52 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения отправить на тот свет удалось 52 250 захватчиков. Как отмечают в Генштабе, эти цифры примерны, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

Кроме того, в металлолом уже превратили 2136 танков, 4584 боевых бронированных машин, 1259 артиллерийских систем, 311 РСЗО, 162 единицы средств ПВО и 116 единиц специальной техники.

А еще на балансе вражеской армии стало на 239 самолетов, 212 вертолетов, 898 БпЛА оперативно-тактического уровня, 215 крылатых ракет, 215 судов и 3426 автомобилей и автоцистерн меньше.

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