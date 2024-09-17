Дорогая война России: в разведке Британии назвали, сколько денег и солдат потерял враг

Война против Украины стала действительно дорогим мероприятием для России. Особенно это ощущается в безвозвратных потерях в личном составе армии страны-агрессора.

С начала полномасштабной войны Россия, вероятно, потеряла около 610 тысяч человек, убитыми и ранеными. Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании в соцсети Х, ранее известной как твитер.

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Какие потери у России по деньгам и солдатам в войне

В британской разведке отметили, что тактика россиян, основана на массовых пехотных волнах, требует постоянного пополнения сил на передовой постоянным потоком новых рекрутов.

Отчеты британской разведки свидетельствуют о заметном замедлении темпов набора в российскую армию в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. В конце 2023 года российские официальные лица объявили, что министерство обороны набирает примерно 1 600 человек ежедневно. Однако общедоступные данные за 2024 год свидетельствуют, что темпы набора снизились до примерно 1 000 человек в день. Аналитики предполагают, что эти цифры могут быть несколько завышенными.

В ответ на это министерство обороны России объявило об увеличении бонусов для новобранцев, начиная с августа 2024 года. Этот шаг отражает растущую зависимость от финансовых стимулов как части российской стратегии рекрутинга, который, согласно отчету разведки Великобритании, становится все более затратным.

По оценкам разведки, военные выплаты россиянам составили примерно 8% федеральных расходов в году по июнь 2024 года. В ведомстве предположили, что повышение денежного обеспечения военнослужащих может усилить рекрутинговые усилия Кремля до конца года.

К слову, в Генштабе ВСУ 17 сентября сообщили, что наши защитники уничтожили еще 1 020 оккупантов. Таким образом общее количество потерь в российской армии с начала полномасштабного вторжения составило 635 880 человек.