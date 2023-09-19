Еще пол тысячи оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 19 сентября

Ожесточенные бои на фронте не утихают. Российские захватчики несут колоссальные потери на войне, которую сами развязали. Только за минувшие сутки ликвидировали 520 оккупантов.

Следует обратить внимание на то, что с начала полномасштабного вторжения потери врага просто колоссальны. Речь идет о более чем 270 тысячах бойцов и десятках тысяч единиц техники. Если говорить только о живой силе, то к утру 19 сентября на тот свет отправили 273 460 оккупантов.

Читайте также ВСУ разбили элитные части оккупантов во время наступления под Бахмутом, – ISW

Потери врага в технике

За более чем 18 месяцев полномасштабного вторжения наши военные уничтожили немало единиц техники врага. В металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, а также БПЛА оперативно-тактического назначения.

Но это еще не всё. Также так называемая "вторая армия мира" не досчитается нескольких сотен самолетов и еще нескольких сотен вертолетов. У оккупантов стало на несколько десятков судов меньше, в том числе на подлодку "Ростов-на-Дону". А самой дорогой потерей России в технике по-прежнему остается крейсер "Москва", который продолжает лежать на дне Черного моря.

Пройдемся подробнее по статистике потерь врага по состоянию на 19 сентября:

танков – 4 628;

боевых бронированных машин – 8 851;

артиллерийских систем – 6 062;

РСЗО – 778;

средств ПВО – 526;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 784;

крылатых ракет – 1 479;

кораблей и катера – 20;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 601;

специальной техники – 2.



Потери врага в технике по состоянию на 19 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратим внимание на утреннее возведение Генштаба ВСУ. В нем отметили, что авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага. Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 2 района скопления живой силы, оружия и техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, а также 1 пункт управления.