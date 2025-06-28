Сколько оккупантов погибли с начала полномасштабного вторжения: подсчеты журналистов
- Почти 116 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину, с наибольшими потерями среди добровольцев.
- Известно о 115 857 погибших российских военнослужащих, однако реальные потери могут быть значительно выше, поскольку подсчеты охватывают лишь часть погибших.
- Погибло по меньшей мере 240 18-летних российских солдат.
Почти 116 тысяч российских военнослужащих погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишут журналисты. Наибольшие потери среди добровольцев.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на подсчеты российской службы BBC и команды волонтеров, использовавших открытые источники.
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Потери России в войне с Украиной
Сейчас известно о 115 857 погибших российских военнослужащих, чьи имена установили. Впрочем, реальные потери могут быть гораздо выше.
Специалисты предполагают, что анализ российских кладбищ, военных мемориалов и некрологов, которые изучают издания и волонтеры, может охватывать от 45% до 65% от реального количества погибших.
Журналисты отметили, что наибольшие потери именно среди добровольцев. Такая тенденция остается с 2024 года, ведь набор добровольцев является основным способом пополнения рядов российских военных на так называемое "сво".
За последние два года во время полномасштабного вторжения в Украину погибло по меньшей мере 240 18-летних российских солдат,
– пишут в российской службе.
Один из самых молодых погибших контрактников – Даниил Чистяков из Смоленска, который находился на фронте всего несколько дней. На момент гибели ему было всего 18 лет, 1 месяц и 27 дней.
В службе напомнили, что в 2023 году в России приняли закон, разрешивший совершеннолетним выпускникам школ подписывать договор о контрактной службе в армии. До вступления в силу этого закона одним из требований для поступления на военную службу по контракту было наличие высшего или среднего профессионального образования.