В России уцелеют еще не менее 480 бутылок: потери врага на 22 сентября

В войне против Украины Россия продолжает нести бешеные потери. Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали 480 оккупантов.

Обратим внимание, что за более чем полтора года полномасштабного вторжения потери врага значительно больше. На тот свет уже отправили 274 950 российских захватчиков. Реальная цифра может быть значительно больше, ведь точно подсчитать уничтоженных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Заметим, что за более чем 18 месяцев большой войны у врага стало не только почти 300 тысяч бойцов меньше. Также наши военные уничтожили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем и БПЛА оперативно-тактического уровня. А еще так называемая "вторая армия мира" не досчитается нескольких сотен самолетов, вертолетов, средств ПВО. Условной вишенкой на торте – самой дорогой потерей – стал крейсер "Москва". Он продолжает лежать на дне Черного моря, напоминая россиянам, что поражение их неизбежно. Пройдемся подробнее по актуальным потерям врага:

танков – 4 644;

боевых бронированных машин – 8 891;

артиллерийских систем – 6 177;

РСЗО – 785;

средств ПВО – 528;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 858;

крылатых ракет – 1 517;

кораблей и катеров – 20;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 690;

специальной техники – 912.



Актуальные потери врага по состоянию на 22 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ обратили внимание на то, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу. Еще 12 ударов пришлись по районам скопления живой силы, оружия и техники и 2 – по станциям РЭБ оккупантов. А еще наши защитники уничтожили 1 ударный БПЛА типа "Шахед".

Между тем, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район скопления живой силы, оружия и техники, а также 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ.