Во время войны уничтожено больше вражеских танков, чем украинских: почему для России это не критично

Россия в войне потеряла в несколько раз больше танков, чем Украина. ВСУ получают новое вооружение от западных партнеров, тогда как российская армия имеет значительные запасы, а производство новых машин продолжается.

Данные аналитиков, опубликованные проектом Oryx опираются на только подтвержденные факты уничтожения российских танков. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Сколько танков потеряли Украина и Россия в войне

За три года полномасштабного вторжения Россия теряла свои танки, в результате соответствующих атак со стороны ВСУ. Примерно 3 800 танков оккупантов было уничтожено, повреждено, покинуто или захвачено. По информации Генштаба ВСУ, с февраля 2022 года Россия потеряла 10 412 танков, из них 9 – только за минувшие сутки.

А потери Украины аналитики оценивают в примерно 1 100 единиц танков. Для украинской армии от партнеров поступают Leopard 1, Leopard 2 и M-1 западного производства, что позволяет ей пополнять свой танковый парк. А российская взамен использует только устаревшие модели, хотя и имеет возможность постоянно их ремонтировать и заменять.

Однако Украина начала быстрее России терять танки в Курской области. Последние подсчеты аналитиков показывают, что на этом направлении Россия потеряла 66 танков, а Украина – 55. Такое соотношение невыгодно для украинских военных. Такое количество может свидетельствовать о сложности удержания Украиной необходимого преимущества в войне на истощение.

Член парламентского комитета Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин рассказал, что украинские бойцы, действующие в Курской области, "опираются на значительное количество американской бронетехники".

Поэтому Украина нуждается в значительно лучшем коэффициенте уничтожения вражеской техники. Однако ВСУ истощает ситуация под Курском, где Россия показывает, что способна наносить аналогичные потери. В то же время есть опасения относительно возможностей партнеров поставлять Украине танки и другую критически важную технику.