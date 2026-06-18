Россия дорого платит за продолжение войны: Зеленский на "Рамштайне" раскрыл масштабы потерь

Российская армия ежемесячно теряет в войне против Украины тысячи военнослужащих, погибших и получивших тяжелые ранения. В то же время эффективность украинских дронов и подразделений Сил обороны продолжает расти.

Зеленский на открытии заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" подчеркнул, что армия Украины сегодня является главной силой сдерживания российской агрессии в Европе, сообщает "24 Канал".

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Какие потери несет Россия?

По его словам, ежемесячно российская армия теряет не менее 30 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными.

И это число будет расти по мере того, как мы будем улучшать наши возможности сдерживать российские атаки,

– добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ключевую роль в сдерживании врага играет развитие украинских технологий и повышение эффективности боевых подразделений. В частности, речь идет о различных типах беспилотных систем, которые все более результативно работают на поле боя.

Зеленский также подчеркнул, что украинская армия уже сейчас выполняет важную функцию обеспечения безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

Сегодня украинская армия является, по сути, главной армией в Европе, способной сдерживать и противостоять полномасштабной агрессии в течение длительного времени. И после этой войны так должно быть и дальше. Существование такой армии должно помочь предотвратить любые будущие агрессивные действия Путина,

– подчеркнул он.

В связи с этим глава государства призвал партнеров уже сейчас работать над долгосрочными механизмами поддержки украинской армии. По его мнению, вопрос стабильного финансирования оборонного сектора должен рассматриваться не только как потребность Украины, но и как составная часть будущей безопасности Европы.

Сколько бойцов в общей сложности потеряла Россия за время войны?

В НАТО оценивают общие потери России в войне против Украины в более чем 1,4 миллиона военнослужащих с начала полномасштабного вторжения. Речь идет как о погибших, так и о раненых, которые выбыли из боевого состава армии.

Несмотря на такие масштабные потери, в Кремле не фиксируют признаков изменения стратегических целей войны. В НАТО отмечают, что Россия продолжает вести боевые действия с высокой интенсивностью вдоль всей линии фронта.

Наибольшее давление со стороны российских войск сохраняется на ключевых направлениях, в частности в районе Покровска и Константиновки.

В то же время в Альянсе подчеркивают, что успехи российской армии остаются нестабильными и непоследовательными. Также сообщается об ухудшении экономической ситуации в России, что может повлиять на ее долгосрочные возможности ведения войны.

Несмотря на потери и экономическое давление, Москва продолжает наращивать боевую активность и не демонстрирует готовности к смене курса.