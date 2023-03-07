Разбили роту за три дня: мобилизованные из Брянской области отказываются воевать на Донбассе

Россияне продолжают нести колоссальные потери в войне против Украины. По сети гуляет видео с мобилизованными из Брянской области. Они жалуются на безумные потери и отказываются воевать.

На этот раз мы расскажем вам о мобилизованных с территориальной обороны Брянской области. Они жалуются на колоссальные потери и отказываются отправляться на верную смерть, передает 24 Канал.

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Без обучения и подготовки бросили на штурм

Старший лейтенант мобилизованных заметил на видео, что отказывается выполнять поставленные задачи. Причиной этого, уверяет он, стали потери, которые они понесли за какие-то трое суток.

Оккупанты молниеносно быстро погибали, ведь не были должным образом обучены и подготовлены. Их просто отправили на передовую. То есть из Брянской области их увезли в Донецк. Но на этом эпическая история не окончилась. Бойцов направили в штурмовую бригаду "ДНР".

Итак, военные находились в составе территориальной обороны Брянской области. До 1 – 2 марта они находились в Шебекино. В Донецк их перебросили ночью. Оккупант жалуется, что везли их без приказов и объяснений в течение 14 часов.

Российские мобилизированные жалуются на безумные потери: смотрите видео

Причем у них отобрали документы. Сделали это, предполагает боец, сами ополченцы, часть из которых была то в гражданской, то в военной одежде. Остались захватчики и без военных билетов. Вот уже пять дней не могут их вернуть.

От выполнения поставленных задач мы не отказываемся. Только в составе вооруженных сил России. Нас загнали штурмовать деревни. Необученный личный состав абсолютно. Средний возраст 40 лет. Без связи. Без разведки. Совершенно без ничего,

– жалуется он дальше.

В своем нытье он заметил, что оккупанты не знают карт. Нет населенных пунктов в привязке к местности. Да и от самой роты – может насчитывать от 80 до 250 бойцов – осталось едва 10 солдат.

Бойцов отправляют на верную смерть