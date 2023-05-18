Еще 500 оккупантов получат пирамидки от Кобзона: колоссальные потери врага на 18 мая

Украинские защитники продолжают мужественно защищать родную землю. С начала полномасштабного вторжения им удалось ликвидировать 201 100 российских бойцов.

Только за минувшие сутки на тот свет удалось отправить 510 солдат так называемой "второй армии мира". Заметим, что это примерная цифра, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

С начала полномасштабного вторжения Россия понесла колоссальные потери не только в живой силе, но и в технике. Так, в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. Кроме того, россияне не досчитаются нескольких сотен самолетов и вертолетов. А самой дорогой добычей за больше чем год остается крейсер "Москва", который лежит на дне Черного моря.

Танков – 3 773;

боевых бронированных машин – 7373;

артиллерийских систем – 3 198;

РСЗО – 563;

средства ПВО – 318;

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2759;

крылатых ракеты – 990;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6073;

специальной техники – 418.



Актуальные потери врага по состоянию на 18 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Атаки врага не утихают

Несмотря на то, что россияне несут колоссальные потери, они продолжают идти вперед. За прошедшие сутки Генштаб ВСУ зафиксировал 36 боевых столкновений на Донбассе.

Основные усилия враг сосредоточился на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В эпицентре боевых действий все еще остаются Бахмут и Марьинка.

Как и не изменились планы неприятеля. Российские военные пытаются воплотить в жизнь влажную мечту Владимира Путина. Речь идет о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей. Но это захватчикам не удается и не получится.