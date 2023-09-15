Черные пакеты для 470 россиян, ВСУ уничтожили 13 вражеских танков: потери врага за 15 сентября
Уже более четвертого месяца продолжается украинское контрнаступление. ВСУ постепенно продвигаются вперед на нескольких направлениях, нанося врагу значительные потери.
Только за минувшие сутки украинским силам удалось ликвидировать 470 оккупантов. В общей сложности россияне уже понесли 271 440 потерь в живой силе, дальше будет.
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Потери врага
Украинские военные продолжают успешно выбивать врага с нашей земли, отправляя оккупантов и их технику по общероссийскому маршруту.
Так, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 13 вражеских танков, четыре системы ПВО и четыре бронированных машины.
Еще вчера ночью СБУ и ВМС провели совместную операцию, в ходе которой была уничтожена система ПВО "Триумф" возле Евпатории. Атаку совершили с помощью беспилотников и крылатых ракет украинского производства.
- танков – 4612 (+13);
- боевых бронированных машин – 8814 (+4);
- артиллерийских систем – 5972 (+28);
- РСЗО – 774 (+5);
- средств ПВО – 521 (+4);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4714 (+17);
- крылатых ракет – 1455;
- кораблей и катеров – 20;
- подводных кораблей – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8492(+);
- специальной техники – 889.
Еще почти полтысячи оккупантов пошли на удобрение украинской почвы / Фото Генштаб
Что происходит на фронте: последние новости
- В утреннем отчете Генштаба говорится, что ВСУ продолжает наступательные действия в Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В частности, украинским силам удалось освободить Андреевку в Донецкой области, в районе Клищиевки они имели частичный успех.
- В районе Вербового и Марьинки россияне получили крепкого леща от украинцев и понесли значительные потери.