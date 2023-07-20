Пока вроде бы Евгений Пригожин "светится" в Беларуси, минобороны России рисует фантастическую статистику вагнеровцев. Речь идет о 33 тысячах зэков.

Обратите внимание Отправляют насмерть: вагнеровцев, подписавших контракт с минобороны, считают изменниками

Кроме того, в ППК "Вагнера" заявили, что на "ретрит" в Беларусь прибудут около 10 тысяч вагнеровцев. Откуда взялись цифры у минобороны, можно только догадываться.

Что по потерям у вагнеровцев

В общей сложности участие в войне России с Украиной приняли 78 тысяч вагнеровцев. ВСУ нанесли им колоссальные потери. Только на момент ожесточенных боев в Бахмуте на концерт к Кобзону уже отправились по меньшей мере 22 тысячи преступников. Еще около 40 тысяч получили ранения.

Из какой воспаленной фантазии минобороны России вытащили "33 тысячи вагнеровцев" неизвестно. Что ж, нет такого дня, когда страна-террористка не лжет. Это касается всех сфер жизни и смерти.

Потери России – главное