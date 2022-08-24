Новым символом россии стали мертвые псковские десантники: кто уже перенимает эстафету

Лидеры по количеству признанных потерь в россии прежние. дагестан – 262. бурятия – 239. краснодарский край – 198.

Соревнование "груз 200"

башкортостан – 189. волгоградская область – 170. забайкалье – 140. оренбургская область – 138. чечня – 133. челябинская область – 129. пермский край – 122. ростовская область – 122. северная осетия – 111. татарстан – 117. свердловская область – 116. саратовская область – 115. алтайский край – 113. ставропольский край – 106. самарская область – 105.

Советуем Онуфрий кормит пленных оккупантов шоколадками, пока на Киев нацелены 30 "Калибров"

Для сравнения:

москва – 17.

Санкт-Петербург – 41.

Временно оккупированный Севастополь – 52.

С каждым разом карта потерь становится все более наглядной и лучше характеризует саму россию. В европейской части россии сравнительно меньшее количество потерь объясняется не просто абстрактным желанием "сохранить россиян", но и депопуляцией указанных территорий.

Отток людей к Москве и ближе к ней привел к истощению. Поэтому кремль яростно ворует украинских детей тысячами. В этом регионе на общем фоне выделяются области, в которых дислоцируются большие воинские части.

Актуальное Как россиянам удалось построить свою "цивилизацию" и что ее уничтожит

Дальше будет хуже

Депрессивный псков с большим количеством мертвых десантников на границе ЕС – это нынешний символ россии. По скользкой дорожке пскова уверенно двигается калининград, который в последние годы чувствовал себя вполне неплохо. Там даже производства развивались. Плюс жены с детьми военных во весь рост пользовались благами ненавистных стран НАТО.

Ограничение на выдачу шенгенских виз для россиян этим регионом в бытовом плане ударит сильнее всего. Он неизбежно превратится в отсталую дыру. Там и сейчас советское наследие шокирует. Отомрет все более или менее развитое.



После коварных планов Финляндии и Эстонии усилить взаимную оборону балтийский флот станет еще более декоративным, чем Черноморский. Подсчет утрат живой силы с наложением техники указывает, как усыхает военный потенциал россии.

Достойно внимания – почему некоторых россиян перестали мотивировать деньги за участие в войне против Украины: смотрите видео