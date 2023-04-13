ВСУ минуснули еще более 540 оккупантов: свежие потери врага

13 апреля 2023, 07:45
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Источник:

Генштаб ВСУ

ВСУ продолжают ликвидировать пришедших на нашу землю российских оккупантов. Потери врага снова существенно выросли.

За минувшие сутки россияне потеряли еще не менее 540 своих военных. В Генштабе подчеркнули, что потери оккупантов могут быть выше, ведь трудно вести точные подсчеты во время активных боевых действий.

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Потери России в войне

Итак, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 13 апреля российская армия потеряла:

  • личного состава – около 180 590,
  • танков – 3 646,
  • боевых бронированных машин – 7 053,
  • артиллерийских систем – 2 777,
  • РСЗВ – 535,
  • средств ПВО – 283,
  • самолетов – 307,
  • вертолетов – 293,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339 (+5),
  • крылатых ракет – 911,
  • кораблей и катеров – 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 637,
  • специальной техники – 320.

Потери оккупантов за сутки

Кроме живой силы Россия теряет на фронте и свою технику. В частности в металлолом превратились еще 10 боевых бронированных машин врага, 7 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 5 БПЛА, 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единица специальной техники.


Потери россиян 13 апреля / Фото Генштаб ВСУ

 

Автор: Анастасія Кушпіт