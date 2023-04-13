ВСУ минуснули еще более 540 оккупантов: свежие потери врага

ВСУ продолжают ликвидировать пришедших на нашу землю российских оккупантов. Потери врага снова существенно выросли.

За минувшие сутки россияне потеряли еще не менее 540 своих военных. В Генштабе подчеркнули, что потери оккупантов могут быть выше, ведь трудно вести точные подсчеты во время активных боевых действий.

Смотрите также Воздушные Силы в первые дни войны уничтожили лучшие боевые самолеты России, – Игнат

Потери России в войне

Итак, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 13 апреля российская армия потеряла:

личного состава – около 180 590,

танков – 3 646,

боевых бронированных машин – 7 053,

артиллерийских систем – 2 777,

РСЗВ – 535,

средств ПВО – 283,

самолетов – 307,

вертолетов – 293,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339 (+5),

крылатых ракет – 911,

кораблей и катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 637,

специальной техники – 320.

Потери оккупантов за сутки

Кроме живой силы Россия теряет на фронте и свою технику. В частности в металлолом превратились еще 10 боевых бронированных машин врага, 7 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 5 БПЛА, 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единица специальной техники.



Потери россиян 13 апреля / Фото Генштаб ВСУ