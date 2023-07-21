Только за сутки ВСУ "минуснули" около 700 оккупантов: свежие потери врага
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские защитники продолжают очищать украинские земли от российских оккупантов. Враг несет безумные потери в живой силе и технике.
Российская армия не досчиталась еще несколько сотен своих военных. В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки было уничтожено около 680 оккупантов.
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Актуальные потери врага на 21 июля
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро враг потерял 240 690 личного состава. Месяц назад в британской разведке сообщили, что во время контрнаступления ВСУ потери российской армии самые высокие со времен пика битвы за Бахмут.
Кроме живой силы враг теряет технику и боеприпасы.
Потери россиян в технике
- танков – 4 133,
- боевых бронированных машин – 8 080,
- артиллерийских систем – 4 610,
- РСЗО – 692,
- средств ПВО – 440,
- самолетов – 315,
- вертолетов – 310,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 933,
- крылатых ракет – 1 298,
- кораблей и катеров – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 145,
- специальной техники – 686.
Актуальные потери врага по состоянию на 21 июля / Инфографика Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 4 вражеских танка, 15 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 7 средств ПВО врага, 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 спецтехнику.
Также в металлолом превратились еще 15 российских беспилотников и 5 крылатых ракет.