Только за сутки ВСУ "минуснули" около 700 оккупантов: свежие потери врага

Украинские защитники продолжают очищать украинские земли от российских оккупантов. Враг несет безумные потери в живой силе и технике.

Российская армия не досчиталась еще несколько сотен своих военных. В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки было уничтожено около 680 оккупантов.

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Актуальные потери врага на 21 июля

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро враг потерял 240 690 личного состава. Месяц назад в британской разведке сообщили, что во время контрнаступления ВСУ потери российской армии самые высокие со времен пика битвы за Бахмут.

Кроме живой силы враг теряет технику и боеприпасы.

Потери россиян в технике

танков – 4 133,

боевых бронированных машин – 8 080,

артиллерийских систем – 4 610,

РСЗО – 692,

средств ПВО – 440,

самолетов – 315,

вертолетов – 310,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 933,

крылатых ракет – 1 298,

кораблей и катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 145,

специальной техники – 686.



Актуальные потери врага по состоянию на 21 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 4 вражеских танка, 15 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 7 средств ПВО врага, 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 спецтехнику.

Также в металлолом превратились еще 15 российских беспилотников и 5 крылатых ракет.