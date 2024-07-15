Командир "Шторма" и российские лейтенанты – прощайте: ВСУ успешно пополнили потери России

Вражеский офицерский состав продолжает активно уменьшаться. Так, 14 июля, Силы обороны смогли ликвидировать сразу трех важных для России военнослужащих.

О пополнении потерь России среди офицерского состава в своем телеграмм-канале рассказал офицер украинской армии Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц".

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Кого удалось ликвидировать Силам обороны

По его словам, благодаря работе Вооруженных Сил Украины удалось ликвидировать Антона Балаганского, который был командиром отдельного вражеского отряда "Шторм". Однако на этом неприятности для российских захватчиков не закончились.

Так, наши защитники также смогли уничтожить еще по меньшей мере двух вражеских лейтенантов. Согласно обнародованной информации, речь идет о Дзамболате Елбакиеве и Евгении Цибори. В сети также показали фото "успешно демобилизованных" россиян.



Потери России среди офицерского состава 14 июля 2024 года / Фото Анатолия Штефана "Штирлица"

К слову, недавно в ГУР отметили, что информация о боевых действиях, которую транслирует российская пропаганда, все чаще вызывает у местного населения усталость и недовольство, чем восторг, как это было в начале так называемой "спецоперации". Так, российским пропагандистам стало труднее скрывать уровень потерь.