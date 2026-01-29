Склад боеприпасов, РЛС и прочее: Силы обороны отработали по важным объектам россиян
- Силы обороны Украины поразили российскую РЛС "Небо-СВУ" на Луганщине.
- Поражены пункты управления БпЛА и другие объекты на временно оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.
Силы обороны Украины нанесли очередные потери армии России. На временно оккупированных территориях под прицел попали несколько важных объектов и вооружения оккупантов.
Речь идет об ударах по вражеской радиолокационной станции, нескольких пунктах управления БпЛА и склада боеприпасов. Об этом проинформировал Генштаб ВСУ.
Что поразили Силы обороны на ВОТ?
Как сообщили в Генштабе ВСУ, для снижения возможностей ПВО российской армии, Силы обороны поразили РЛС 1Л119 "Небо-СВУ".
Объект располагался вблизи временно оккупированной Лимаровки, Луганщина. Отмечается, что такая станция стоит около 100 миллионов долларов США.
Также под ударом украинских военных был ряд вражеских пунктов управления дронами.
В частности, поражения российских объектов зафиксировали возле населенных пунктов Сладкое, Равнополье и Новогригорьевка в Запорожье. Еще один такой пункт, по данным командования, поразили в районе Подстепного на ВОТ Херсонщины.
Кроме этого, Силы обороны заявили, что ударили по складу боеприпасов у временно оккупированной Васильевки в Запорожской области.
Попадания зафиксированы, масштабы потерь врага уточняются,
– добавили в Генштабе ВСУ.
Другие недавние потери России
За прошедшие сутки, 28 января, Силы обороны Украины ликвидировано 830 российских военных. Также, по данным Генштаба ВСУ, уничтожен самолет противника.
С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1,2 миллионов своих военных. По данным Euronews, вражеская армия продвигается медленно на фронте, а сама страна-агрессор теряет экономическую мощь.
Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили также ЗРК "Тор-М2" во временно оккупированном Крыму.