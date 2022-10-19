ВСУ уничтожили российский "Метеорит", содержащий 725 килограммов взрывчатки: эпическое видео

Наши военные продолжают демилитаризировать врага. Ведь важно не только уничтожать личный состав, но и лишать оружия для атак и защиты.

Так, статистику потерь среди техники пополнила советская самоходная реактивная установка УР-77 "Метеорит". Заметим, что он предназначен для разминирования, но враг может использовать его и с целями атаки.

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725 килограммов взрывчатки взлетели на воздух

Превратить в металлолом УР-77 удалось 79 ОДШБ. Совершили атаку наши военные благодаря ювелирной атаке из беспилотника. С помощью дрона они сбросили бомбу. И не удивительно, что УР-77 так хорошо взорвался. Его же заряд состоит из 725 кг взрывчатки.

Часто россияне используют УР-77 не для разминирования, а для того, чтобы уничтожить жилые кварталы.

– подчеркивают военные.

Так что очень и очень хорошо, что на одну такую установку у врага стало меньше. Как вы уже поняли, свою ювелирную работу защитники Украины тоже сняли на видео. Для музыкального сопровождения к ролику с моментом взрыва добавили песню CHEEV "Гарно так". Мы всегда знали, что у наших военных хороший музыкальный вкус.

Как наши военные уничтожили "Метеорит": смотрите видео

Метеорит – одна из потерь врага

Поскольку мы заговорили о потерях врага, то нелишне будет напомнить актуальную статистику. Ею поделились в Генштабе ВСУ. В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки удалось ликвидировать 430 российских захватчиков. Общее же количество "двухсотых" с начала полномасштабного вторжения – около 66 280 оккупантов.

Кроме того, вражеская армия потеряла уже 2554 танка, 5235 боевых бронированных машин, 1637 артиллерийских систем, 372 РСЗО, 189 средств ПВО и 146 единиц специальной техники.

А еще удалось отменить 269 самолетов, 242 вертолета, 1286 БпЛА, 323 крылатых ракеты, 16 судов и 3999 автомобилей и автоцистерн.

Если говорить за минувшие сутки, то больше потерь российские бойцы понесли на Бахмутском, а также Краматорском направлениях. Заметим, что Путин приказал захватить Бахмут до конца октября.

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