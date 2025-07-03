Оставили врага без связи: пограничники поразили важную технику оккупантов

Пограничники мастерски поразили машину и средства связи оккупантов на одном из боевых направлений. С помощью техники российские военные координировали свои действия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 79 пограничный отряд Госпогранслужбы.

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Дроны поразили важную технику россиян

Недавно пилоты БпЛА Государственной пограничной службы Украины поразили вражеские цели на фронте. Скоординированные точные действия позволили успешно уничтожить FPV-дронами вражескую машину, которую оккупанты использовали для передвижения. Также под удар попали две антенны связи врага.

Государственная пограничная служба Украины эффективно уничтожает врага,

– отметили воины.

В результате оккупанты фактически остались без связи.

Искусная работа украинских воинов: смотрите видео

Напомним, Силы обороны обезвреживают не только вражескую технику, но и искусно уничтожают личный состав оккупантов. Военным ГУР из подразделения "Шаманбат" удалось устроить засаду на российских захватчиков. Враг двигался штурмовать позиции ВСУ, но слаженные действия защитников позволили остановить наступление, убить нескольких россиян и пополнить обменный фонд.

Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1000 оккупантов и уничтожили 214 единиц вражеской техники и вооружения.