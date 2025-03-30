Минус танки и сорванная попытка штурма: ВСУ нанесли потери врагу под Покровском

Россияне продолжают проводить постоянные штурмы под Покровском. Во время очередной попытки атаки Силы обороны нанесли врагу ощутимые потери.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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ВСУ уничтожили 2 российских танка

Экипажи операторов БпЛА Сводной стрелковой бригады и морских пехотинцев уничтожили тяжелую бронированную технику врага на Покровском направлении. Так, оккупанты выдвинулись штурмовать позиции в составе ударной бронегруппы и столкнулись с FPV-дронами украинских защитников.

Украинская аэроразведка вовремя обнаружила движение вражеских танков, а мастерские попадания дронами-камикадзе – остановили продвижение вражеской техники при попытке прорыва в зоне ответственности.

Как результат, штурм противника захлебнулся, так и не начавшись. Враг потерял 2 танка, а наши воины в очередной раз доказали свою эффективность и слаженность на направлении,

– отметили в ОСГВ "Хортица".

Как ВСУ уничтожили вражеские танки под Покровском: смотрите видео

Ранее ВСУ уничтожили переправу российских оккупантов через реку Оскол в Харьковской области. Ее использовали для переброски техники и личного состава.