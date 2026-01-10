Больше не будет бить по ВСУ: дронари уничтожили российскую САУ на Запорожье

Российская техника продолжает быть целью украинских военных. Враг понес очередные потери на Запорожье.

ВСУ показали видео, как вывели из строя САУ оккупантов, передает 24 Канал со ссылкой на 210 ОШП.

Как уничтожили российскую САУ на Запорожье?

Российская самоходная артиллерийская установка стала целью дронов 210 Отдельного штурмового полка.

Она больше не сможет работать по украинским позициям в Запорожье: обеспечивать огневую поддержку оккупантов и уничтожать бронетехнику ВСУ или укрепления.

"Продолжаем уничтожать оккупантов и их технику", – в очередной раз подчеркнули военные.

Как уничтожали российскую САУ: смотрите видео

Последние потери России на войне