24 Канал Новости Украины Уражено склад РАО, ешелон з ПММ та РЛС П-18
24 апреля, 01:26
Склад, эшелон и пункт управления БпЛА: у россиян ощутимые потери на ВОТ после украинских атак

София Рожик
Основные тезисы
  • Поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения, эшелон с горюче-смазочными материалами и РЛС П-18 на оккупированных территориях.
  • Атаки осуществлены в районах Сартаны, Вознесеновки, Евпатории и Стрелецкой, масштабы ущерба уточняются.

Р️️оссия в ночь на 23 апреля понесла очередные потери. Поражен склад ракетно-артиллерийского вооружением, эшелон с горюче-смазочными материалами и РЛС П-18.

Произошло это на временно оккупированных Донетчине, Луганщине, в Крыму и не только. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери России?

В районе населенного пункта Сартана и Донецкой области под прицелом Сил обороны Украины оказался склад ракетно-артиллерийского вооружения и склад материально-технических средств.

Также поражен эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Вознесеновки Луганской области.

А вот в Крыму, в районе Евпатории, была атакована радиолокационная станция П-18.

Не обошли украинские воины и пункт управления БпЛА россиян в районе населенного пункта Стрелечья Харьковской области.

Общие потери и масштабы ущерба пока уточняются.

Другие атаки на врага

  • Украинские военные уничтожили командный пункт спецназа ФСБ в Донецке. Сообщается, что есть значительные потери, в частности среди офицеров.

  • Также недавно на Добропольском направлении оккупанты понесли большие потери – больше чем взвод военных за полтора суток. Это было следствие неудачных штурмов, рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш 24 Каналу.

  • Не прекращаются и дальнобойные удары по территории России. Так, на днях СБУ поразила нефтестанцию "Самара", формирующую экспортный сорт нефти Urals. Было повреждено 5 резервуаров, вспыхнул пожар.

