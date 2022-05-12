Более 26 600 солдат и колоссальное количество техники: свежие потери врага

Россияне, с оружием в руках пришедшие на нашу землю, продолжают активно на ней погибать. По состоянию на 12 мая ВСУ ликвидировали 26 650 оккупантов.

За время полномасштабной войны украинские защитники убили 26 650 вражеских военных. За минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 300 российских захватчиков. Эти данные не окончательны, ведь сейчас ведутся активные бои.

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Потери российской армии по состоянию на 12 мая

танков – 1195 единиц (+8);

боевых бронированных машин – 2873 единицы (+17);

артиллерийских систем – 534 единицы (+6);

РСЗО – 191 единица (+6);

средств ПВО – 87 единиц;

самолетов – 199 единиц;

вертолетов – 161 единица (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 единиц (+8);

крылатых ракет – 94 единицы;

кораблей – 13 единиц (+1);

автомобильной техники и автоцистерн – 2019 единиц (+22);

специальной техники – 41 единица.



Потери врага по состоянию на 12 мая / инфографика Генштаба ВСУ

Какова сейчас ситуация на фронте: коротко о главном

Российские захватчики продолжают наступательные действия в Донецкой области. В частности вражеские военные активизировались на Лиманском направлении. Сейчас известно о том что оккупанты форсировали реку Северский Донец. Это они сделали для того, чтобы иметь возможность продвигаться дальше своим основным силам.

Что касается Харьковской области, то там сейчас войска страны-агрессора перегруппировываются. Они делают это для того, чтобы сделать невозможным выход ВСУ на границу Украины. Продолжают они также обстреливать населенные пункты на севере от Харькова. Там оккупанты бьют по нашим подразделениям, используя артиллерию.

Что касается Волынского, Северского и Полесского направлений, то здесь белорусские войска усиливают границу. Речь идет о Брестской и Гомельской областях. А вот в России, на пунктах пропуска Брянской и Курской областей, сейчас находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ. Также известно о присутствии там российских военных. Более того, оттуда оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Украины.

Стоит внимания – утренняя сводка Генштаба за 12 мая: смотрите видео