Почти 27500 мертвых россиян и тысячи уничтоженной техники: свежие потери врага
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные, нагло ворвавшиеся на украинскую землю, продолжают массово на ней погибать. По состоянию на 15 мая потери вражеской армии составляют 27400 бойцов.
Количество ликвидированных оккупантов не является окончательным. Ведь в местах активных боевых действий подсчет усложнен.
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Потери врага по состоянию на 15 мая
- личного состава – 27 400 (+200) человек;
- танков – 1220 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин – 2958 (+24) единиц;
- артиллерийских систем – 555 (+4) единиц;
- РСЗО – 195 единиц;
- средства ПВО – 89 (+1) единиц;
- самолетов – 200 единиц;
- вертолетов – 164 (+1) единиц;
- автомобильной техники и цистерны с топливом – 2087 (+28) единиц;
- кораблей/катеров – 13 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5) единиц;
- специальной техники – 42 единицы;
- крылатых ракет – 95 единиц.
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.
Какая ситуация на фронте
На утро 15 мая противник не оставляет попыток наступления в Восточной операционной зоне. Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на:
- Лиманском,
- Северодонецком,
- Авдеевском,
- Кураховском направлениях.
На Северском направлении противник продолжает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, производит обстрелы и наносит авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областей.
На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей. В Харьковском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели.
На Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянска.
В городе Мариуполь продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы.Актуально! 15 мая российские оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, враждебные подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.
На Изюмском направлении перешли в контрнаступление: смотрите видео