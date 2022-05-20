Минус 28 700 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники: свежие потери российских войск

С 24 февраля украинские военные ликвидировали 28 700 оккупантов. Только за сутки наши защитники уничтожили 200 российских захватчиков.

Такие данные обнародовали в украинском Генштабе. Там отметили: данные приблизительные из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Отметим, что враги теряют не только личный состав тысячами, но и технику. А все потому, что наши военные превращают российские машины для убийства в лом.

Актуальные потери врага на 20 мая

личного состава – 28 700 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1 263 (+9) единицы;

боевых бронированных машин – 3 090 (+27) единиц;

артиллерийских систем – 596 (+1) единиц;

РСЗО – 200 (+1) единиц;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 204 (+1) единицы;

вертолетов – 168 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5) единиц;

крылатых ракет – 103 единицы;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 162 (+5) единицы;

специальной техники – 43 единицы.



Актуальные потери врага по состоянию на 20 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери за прошедшие сутки оккупанты понесли на Бахмутском направлении. Там наши военные давали им хорошенько понюхать порох.

В очередной раз подчеркиваем, что кроме откровенного хлама и "ванек" в Украину из России отправляют мощное вооружение и настоящих головорезов. Поэтому наши военные часто в неравном бою противостоят нашествию, которое лезет буквально из всех щелей. Но это не мешает им отправлять российских военных в ад, а вражеские машины уничтожать, выводить из строя или же просто отбирать.

На фронте сейчас очень непростая ситуация. Российские захватчики на отдельных направлениях не оставляют попыток наступления, поэтому нашим военным приходится постоянно отбивать их.

Какова сейчас ситуация на фронте: коротко о главном

Российские военные в очередной раз попытались взять штурмом Северодонецк. Но и на этот раз их попытки не принесли никакого результата. Более того, оккупанты понесли немалые потери и отступили к рубежам, которые они занимали до этого. Кроме того, велись ожесточенные бои за Тошковку.

Также оккупантов удалось разбить возле Александрополья и Веселого. Там наши военные дали бойцам "второй армии мира" хорошенько понюхать порох.

В то же время очень непростая сейчас ситуация в Херсонской области. В Генштабе ВСУ прогнозируют, что бои в этом регионе могут продолжаться. А все потому, что российские захватчики стремятся улучшить свои позиции.

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