29 200 уничтоженных оккупантов и тысячи единиц вражеской техники: свежие потери российских войск

23 мая 2022 , 08:39
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Источник:

Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного российского вторжения с жизнью простились 29 200 оккупантов. За сутки скамью "двухсотых" пополнили 150 вражеских военных.

Такие данные были обнародованы в украинском Генштабе. Там отметили: данные приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.

Актуальные потери врага на 23 мая

  • личного состава лиц ликвидирован;
  • танков – единицы;
  • боевых бронированных машин – единицы;
  • артиллерийских систем – единиц;
  • РСЗО – единиц;
  • средств ПВО – единицы;
  • самолетов – единицы;
  • вертолетов – единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – единиц;
  • крылатых ракет – единиц;
  • кораблей и катеров – единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – единиц;
  • специальной техники – единицы.
 