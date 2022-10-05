Армия России уменьшилась на 61 тысячу оккупантов: потери врага по состоянию на 5 октября

Численность "второй армии мира" резко сокращается благодаря нашим ВСУ. С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли ровно 61 000 своих солдат.

Как отчитались в Генштабе ВСУ, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 200 человек.

Что было раньше ВСУ "минуснули" еще 370 оккупантов и 44 танка: потери врага по состоянию на 4 октября

Общие боевые потери противника составили:

личного состава – примерно 61 000 (+200) человек;

танков – 2435 (+11) единиц;

боевых бронированных машин – 5038 (+20) единиц;

артиллерийских систем – 1414 (+7) единиц;

РСЗО – 341 (+1) единица;

средства ПВО – 177 единиц;

самолетов – 266 единиц;

вертолетов – 232 (+4) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4) единицы;

крылатых ракет – 246 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3841 (+18) единица;

специальной техники – 132 (+1) единицы.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Какая обстановка на Донбассе

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Донбассе было традиционно неспокойно. Враг стрелял:

на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опросное, Яковлевка и Юрьевка.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополь, Ольговское, Первомайское.

В то же время за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение:

4 опорных пунктов,

11 районов сосредоточения вооружения и военной техники,

а также 2 зенитных ракетных комплекса противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и 2 БпЛА врага. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага.

К теме – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 5 октября: смотрите видео