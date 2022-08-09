Скамьи "двухсотых" пополнили еще 300 оккупантов: свежие потери врага по состоянию на 9 августа

9 августа 2022 , 08:55
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники и защитницы продолжают давать героический отпор врагу и защищать нашу землю. Статистику российских потерь пополнили еще 300 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения наши военные ликвидировали уже 43 640 оккупантов. Кроме того, враг несет серьезные потери и в технике.

Важно Враг засыпает огнем наших защитников и хочет наступать: карта боевых действий по состоянию на 9 августа

Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабной войны по состоянию на 9 августа российские оккупационные войска потеряли:

  • личного состава – почти 42640 (+300) человек ликвидировано,
  • танков – 1817 (+6) единиц,
  • боевых бронированных машин – 4076 (+6) единиц,
  • артиллерийских систем – 964 (+4) единицы,
  • РСЗО – 261 единица,
  • средства ПВО – 133 (+1) единиц,
  • самолетов – 223 единицы,
  • вертолетов – 193 (+1) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3) единиц,
  • крылатые ракеты – 185 (+3) единиц,
  • корабли и катера – 15 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2998 (+5) единиц,
  • специальная техника – 87 (+1) единиц,

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Добавим, что именно на Донецком направлении при поддержке авиации враг проводит наступление. оккупанты пытаются артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения из занятых рубежей.

Какая ситуация на Донбассе

  • На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.
  • На Краматорском направлении противник совершал обстрелы возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.
  • На Бахмутском направлении зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. Возле последнего, а также Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник привлек авиацию.
  • На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка. Враг вел наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

Арестович заявил, что Россия потеряла от 70 до 80 тысяч военных: смотрите видео

 

Автор: Альона Захарова