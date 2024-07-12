Безумные цифры: разведка Британии оценила потери армии России за последние 2 месяца

В среднем за сутки потери российской армии (убитыми и ранеными) в Украине в мае и июне 2024 года увеличились до максимумов с начала войны – 1262 и 1163 соответственно.

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании в соцсети X (ранее твиттер). Его опубликовали 12 июля.

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Потери врага за май и июнь

Разведчики отмечают, что в целом Россия, вероятно, потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч человек личного состава за последние два месяца.

Согласно данным британской разведки, рост потерь отражает открытие Россией нового фронта в Харьковской области при сохранении прежнего темпа наступательных операций вдоль линии фронта. Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная оборона Украины и отсутствие российской подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта.

Уровень потерь в России, скорее всего, продолжит превышать 1000 человек в день в течение следующих двух месяцев, поскольку Россия продолжает пытаться превзойти украинские силы по массе,

– отмечают разведчики Британии.