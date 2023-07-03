ВСУ поражали важные цели чуть ли не каждый час: в Минобороны подвели итоги "хлопков" за неделю

Воины Украины безумными темпами не только отправляют к праотцам захватчиков, но и эффективно уничтожают их технику. В частности, только за последнюю неделю защитникам удалось поразить более 90 мест скопления оккупационных войск.

В целом же "хлопок" у россиян на прошлой неделе эффектно цвел чуть ли не каждый час. Об этом подробнее рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Минус цель каждые 70 минут

Как отметила заместитель министра обороны, за последние 7 дней Силам обороны удавалось уничтожать вражеские цели в среднем каждые 70 минут. При этом говорится о целях высокой приоритетности.

Так, на прошлой неделе военные Украины поразили:

94 места скопления войск;

22 зенитно-ракетных комплекса;

19 складов боеприпасов;

7 командных пунктов.

Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага,

– подчеркнула Анна Маляр.

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Стоит отметить, что для защиты Украины титаны нашего государства без остановки ежедневно ликвидируют захватчиков и превращают в металлолом их технику. Так, только за последние сутки потери врага пополнили еще 600 захватчиков, так что общее количество ликвидированных достигло 230 260 человек.

Погорело за 2 июля и немало российской техники. Уничтожить удалось:

5 танков,

11 боевых бронированных машин,

32 артиллерийские системы,

4 РСЗО,

1 средство ПВО,

1 вертолет,

16 беспилотников,

3 крылатые ракеты,

18 единиц автомобильной техники,

7 единиц специальной техники.



Общее количество потерь России за время полномасштабной войны по состоянию на утро 3 июля / Генштаб