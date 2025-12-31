Потери России в войне против Украины за последние 10 месяцев выросли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Сейчас подтверждена смерть почти 160 тысяч солдат, впрочем настоящие цифры могут достигать более 350 тысяч.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику BBC.

Сколько россиян погибло за время мирной кампании Трампа?

Издание утверждает, что во время активизации мирных усилий Трампа в 2025 году количество потерь личного состава российской армии выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

Журналисты BBC сообщили имена по меньшей мере 160 тысяч погибших.

BBC News Russian вместе с независимым СМИ Mediazona и группой волонтеров подсчитывает российские военные потери с февраля 2022 года. Мы ведем список имен лиц, чью смерть нам удалось подтвердить с помощью официальных отчетов, газет, социальных сетей, новых мемориалов и могил,

– говорится в материале.

В то же время аналитики убеждены, что настоящее количество погибших в войне в Украине за этот период гораздо больше. По оценкам военных экспертов, настоящее количество погибших российских солдат может составлять от 243 до 352 тысяч человек, поскольку анализ BBC отражает лишь 45 – 65% реальных потерь.

Информация НАТО свидетельствует о том, что общие потери России, включая погибших и раненых, составляет около 1,1 миллиона человек, а один из официальных представителей оценивает число погибших примерно в 250 тысяч. ВВС отмечают, что их список не включает военных формирований оккупированных регионов востока Украины, количество которых оценивают в 21 – 23,5 тысячи бойцов.

Эти данные отражают масштабные потери личного состава армии России и высокую интенсивность боевых действий в Украине. А также подтверждают, что реальные цифры могут значительно превышать официально опубликованные данные.

