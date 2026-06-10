За год СБС нанесли России потерь на десятки миллиардов долларов, –Зеленский

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины за год работы поразили российские цели на миллиарды долларов. Украинские беспилотники уже способны доставать объекты, которые ранее считались недосягаемыми для обычного вооружения.

О результатах работы нового рода войск рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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Какие убытки несет Россия из-за украинских беспилотников?

Зеленский подвел итоги первого года работы Сил беспилотных систем ВСУ. По его словам, за это время украинские дроны смогли нанести России ущерб на почти 40 миллиардов долларов.

Глава государства подчеркнул, что создание отдельной группировки Сил беспилотных систем существенно изменило возможности украинской армии на поле боя.

Мы можем достигать таких целей, которые ранее были или совсем недостижимы для обычного оружия, или крайне труднодостижимы и требовали безумной затраты ресурсов,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что речь идет не только о финансовых потерях врага, но и о новых возможностях для сохранения жизней украинских военных. По словам Зеленского, украинские дроны все активнее влияют на российскую логистику и военную инфраструктуру не только на временно оккупированных территориях, но и в приграничных регионах России.

Глава государства отдельно отметил эффективность так называемых "мидлстрайков" – ударов по целям в глубоком тылу противника. Именно благодаря таким операциям украинские военные получили возможность системно нарушать логистические цепи российской армии.

"СБС Вооруженных Сил – реально образец для многих других армий, и в эти месяцы мы особенно благодарны за мидлстрайки – российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна для украинских дронов. Российское приграничье тоже испытывает наше влияние. Это чувствуется врагом, и будем это наращивать. Мы будем СБС еще усиливать", – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что развитие беспилотных технологий остается одним из приоритетов для украинской обороны. В Киеве рассчитывают и в дальнейшем наращивать производство дронов, расширять возможности Сил беспилотных систем и увеличивать дальность и эффективность ударов по российским военным объектам.

Что говорит Зеленский о человеческих потерях врага?

Владимир Зеленский сообщил, что ознакомился с отчетом о потерях российской армии за май. Обращаясь к российскому руководству, он отметил, что единственным способом остановить дальнейшие потери является прекращение войны против Украины.

По словам главы государства, в течение мая российские войска потеряли более 30 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными. Аналогичный уровень потерь, отметил Зеленский, фиксировался и в предыдущем месяце.

Президент подчеркнул, что украинские Силы обороны стремятся и в дальнейшем наносить врагу такие потери. Он также заверил, что Украина имеет подтверждение по каждому российскому военному, потерянного на поле боя.

Отдельно Зеленский обратил внимание на соотношение погибших и раненых в рядах российской армии. По его словам, около 63% потерь приходится на погибших военных, тогда как 37% составляют раненые. Такая статистика свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне безвозвратных потерь и является неприемлемой для современного войска.

Он предостерег, что в случае продолжения боевых действий потери России будут только расти.