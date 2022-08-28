Украинские зенитчики сбили очередной вражеский "Орлан": военные показали, во что он превратился

28 августа 2022 , 20:15
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Источник:

Воздушные Силы ВСУ

Украинские защитники утром 28 августа сбили российский беспилотник "Орлан-10". Позже обнаружили обломки и доказательства.

Беспилотник был сбит на юго-восточном направлении. Об этом сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

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Во что превратился российский беспилотник

Как заявили в ведомстве, зенитные ракетные расчеты воздушного командования "Центр" ежеминутно подстерегают воздушное пространство и уничтожают оккупанта, и уверяют, что врагу нет и не будет места в нашем украинском небе.

На опубликованных фото можно увидеть, как наши защитники уничтожили БПЛА оккупантов. От беспилотника остались только обломки.


Наши защитники уничтожили очередной беспилотник врага / фото Воздушные Силы ВСУ


Как выглядит уничтоженный российский беспилотник / фото Воздушные Силы ВСУ


Украинские защитники уничтожили "Орлан-10" / фото Воздушные Силы ВСУ

Бьем оккупанта на всех фронтах! Мы не устали защищать свою страну! Слава Украине и ВСУ,
– отметили Воздушные Силы ВСУ.

Потери техники врага

За минувшие сутки уничтожили 250 российских военных. Но сразу оговоримся, что это примерная цифра.

Заметим, что кроме живой силы оккупанты теряют еще и технику. Так, с начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось тысячи единиц вражеских машин превратить в металлолом.

  • танков – 1942 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4 257 (+3) единиц;
  • артиллерийских систем – 1050 (+5) единиц;
  • реактивных систем залпового огня – 274 единицы;
  • средств ПВО – 148 единиц;
  • самолетов – 234 единицы;
  • вертолетов – 202 единицы
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2) единиц;
  • крылатых ракет – 196 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3171 (+6) единиц;
  • специальной техники – 99 единиц.

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Автор: Софія Ковнір