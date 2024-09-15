Уничтожено еще 1170 военных России, танки и ПВО: потери врага на 15 сентября

15 сентября 2024, 07:51
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Автор: Дмитрий Усик

Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские военные уже 935 дней подряд неустанно отражают российские атаки и наносят врагу потери как в технике, так и в живой силе. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1170 солдата страны-агрессора.

Не менее впечатляющими являются и потери среди бронированных машин и танков. Актуальную статистику потерь врага по состоянию на 15 сентября обновил Генштаб ВСУ, передает 24 Канал.

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Потери России в войне на 15 сентября

  • личного состава – около 633 800 (+1170) человек,
  • танков – 8680 (+6),
  • боевых бронированных машин – 17 063 (+20),
  • артиллерийских систем – 18 109 (+23),
  • РСЗВ – 1186 (+0),
  • средств ПВО – 947 (+1),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 15 234 (+85),
  • крылатых ракет – 2592 (+1),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 684 (+53),
  • специальной техники – 3084 (+13).

Потери российской армии / Инфографика Генштаба

Учитывайте, что эти числа являются ориентировочными из-за большой интенсивности боевых действий.