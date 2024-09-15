Не менш вражаючими є і втрати серед броньованих машин та танків. Актуальну статистику втрат ворога станом на 15 вересня оновив Генштаб ЗСУ, передає 24 Канал.
Дивіться також ЗСУ розбили на Курщині підрозділ російських ВДВ: відео нищівного розгрому
Втрати Росії у війні на 15 вересня
- особового складу – близько 633 800 (+1170) осіб,
- танків – 8680 (+6),
- бойових броньованих машин – 17 063 (+20),
- артилерійських систем – 18 109 (+23),
- РСЗВ – 1186 (+0),
- засобів ППО – 947 (+1),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15 234 (+85),
- крилатих ракет – 2592 (+1),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 684 (+53),
- спеціальної техніки – 3084 (+13).
Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу