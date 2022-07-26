На Харьковском направлении ВСУ уничтожили очередной полевой склад врага: эффектное видео

ВСУ не имеет равных в уничтожении россиян, которые пришли на нашу землю убивать наших людей и уничтожать все на своем пути.

Благодаря поступающему на фронт западному оружию нашим воинам стало легче ликвидировать врага. Они метко стреляют и подрывают склады оккупантов и командные пункты.

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У россиян минус еще один склад

В ВСУ похвастались, что на Харьковском направлении уничтожили очередной полевой склад боекомплектов врага. Вместе с ним ликвидировали и самих оккупантов.

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– интригуют в ВСУ.

Также там показали просто невероятное видео "фейерверка" оккупантов.

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Потери врага

ВСУ уничтожают склады врага, технику и самих оккупантов на нашей земле. Каждый день все больше. На 26 июля Генштаб сообщил, что уже удалось ликвидировать 39 870 оккупантов. Также уничтожено 1737 танков и 3959 единиц бронированных машин врага. Потери другой техники также "зашкаливают".

А ликвидация складов вражеского вооружения в Херсонской области просто масштабная. Там что-то горит и срывается почти каждый день. В частности, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по складу врага во временно оккупированной Новой Каховке. Также нашим военным удалось уничтожить вражескую базу в Бериславе.

А еще бойцы 112-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ вместе с артиллеристами из другого подразделения ВСУ уничтожили на Слобожанщине вражеский склад с боеприпасами и оккупантов. Кроме того, "хлопок" часто слышен и на складах врага в оккупированном Донбассе.

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