Более 1100 оккупантов, артиллерия, ПВО и РСЗО: огромные потери врага 11 ноября

Российские войска проходят демилитаризацию на войне против Украины. Силы обороны мощно уничтожают противника, нанося ему колоссальные потери. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1130 окупантов.

С начала полномасштабного вторжения потери "второй армии мира" достигли 310 650 человек. При этом в Генштабе отметили, что цифры могут быть выше, ведь из-за высокой интенсивности боев вести подсчет сложно.

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Потери российской армии

Кроме того, враг несет значительные потери не только в личном составе. По состоянию на 11 ноября потери российско-оккупационных войск в технике ориентировочно составляют:

танков – 5342 (+25);

боевых бронированных машин – 10041 (+24);

артиллерийских систем – 7527 (+38);

РСЗО – 879 (+2);

средства ПВО – 579 (+1);

самолетов – 322 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5620 (+25);

крылатые ракеты – 1559 (+1);

корабли/катера – 22 (+2);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9925 (+49);

специальная техника – 1069 (+9).



Потери врага 11 ноября 2023 года

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