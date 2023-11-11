Более 1100 оккупантов, артиллерия, ПВО и РСЗО: огромные потери врага 11 ноября
11 ноября 2023, 07:48Читати новину українською
Российские войска проходят демилитаризацию на войне против Украины. Силы обороны мощно уничтожают противника, нанося ему колоссальные потери. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1130 окупантов.
С начала полномасштабного вторжения потери "второй армии мира" достигли 310 650 человек. При этом в Генштабе отметили, что цифры могут быть выше, ведь из-за высокой интенсивности боев вести подсчет сложно.
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Потери российской армии
Кроме того, враг несет значительные потери не только в личном составе. По состоянию на 11 ноября потери российско-оккупационных войск в технике ориентировочно составляют:
- танков – 5342 (+25);
- боевых бронированных машин – 10041 (+24);
- артиллерийских систем – 7527 (+38);
- РСЗО – 879 (+2);
- средства ПВО – 579 (+1);
- самолетов – 322 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5620 (+25);
- крылатые ракеты – 1559 (+1);
- корабли/катера – 22 (+2);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9925 (+49);
- специальная техника – 1069 (+9).
Потери врага 11 ноября 2023 года
Последние новости о потерях оккупантов
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что Россия за месяц атак по Авдеевке потеряла только в этом направлении ориентировочно 10 тысяч вражеских солдат погибшими и ранеными. Кроме того, оккупанты потеряли более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, ориентировочно 50 артиллерийских систем, 7 самолетов Су-25.
- С 24 февраля 2022 года Кремль потерял на войне в Украине по меньшей мере 197 своих пилотов. Оккупанты также больше не досчитываются более 300 самолетов и более 300 вертолетов.
- Российский добровольческий корпус рассказал, что в ходе операции в Брянской области они уничтожили российского подполковника. Также они уничтожили служебный внедорожник подполковника ФСБ.