Украинские воины "минуснули" еще более 1 000 оккупантов: потери врага 16 марта
16 марта 2023, 08:11Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россия продолжает попытки наступления на территорию Украины, однако ВСУ мощно отбивают атаки врага. Только за минувшие сутки наши военные отправили на "концерт к Кобзону" 1 040 оккупантов.
Начиная с 24 февраля 2022 года враг потерял уже 162 560 единиц личного состава. Однако Генштаб ВСУ постоянно предупреждает, что подсчет потерь врага усложняют интенсивные боевые действия.
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Потери врага в технике
- танков – 3504 (+12),
- боевых бронированных машин – 6810 (+11),
- артиллерийских систем – 2539 (+11),
- РСЗО – 503 (+1),
- средств ПВО – 265 (+3),
- самолетов – 305 (+1),
- вертолетов – 289 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+13),
- крылатых ракет – 907 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5394 (+17),
- специальной техники – 257 (+0).
Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ
ВСУ мощно уничтожают российских террористов
- Недавно Алексей Данилов сообщил, что оккупанты "ложатся тысячами". По его словам, только этих зэков, которых они набрали из мест лишения свободы, по меньшей мере 32 тысячи было уничтожено на территории нашей страны.
- Вблизи Бахмута ВСУ уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24. Самолет россиян приземлили военные 93-й бригады.
- Город Бахмут на одноименном направлении оккупанты продолжают штурмовать. Нашим защитникам удалось отбить ряд атак врага в районах Орехово-Василовки и Богдановки.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам скопления живой силы и техники врага.
- Также наши защитники сбили самолет Су-25 и 13 российских беспилотников разного типа.
- Результативно свою работу выполняют подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили пункт управления, 3 района скопления живой силы и техники, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.
- Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс назвал ошеломляющие потери врага в боях за Бахмут. По его словам, с мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч вагнеровцев и регулярных российских военных.