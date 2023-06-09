Тысяча оккупантов получат пирамидки от Кобзона: безумные потери врага по состоянию на 9 июня

В войне, развязанной Россией против Украины, враг продолжает нести колоссальные потери. Только за прошедшие сутки нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 1010 оккупантов.

Еще больше ошеломляют потери врага за более чем год большой войны. С 24 февраля 2022 года на тот свет отправили 213 770 российских солдат. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Добавим, что также россияне потеряли немало техники. Наши военные в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. Украинцам больше не будут угрожать сотни самолетов и вертолетов, а наши силы ПВО сбили еще более чем 1000 крылатых ракет за это время. Самой дорогой потерей врага остается крейсер "Москва", который продолжает лежать на дне Черного моря.

танков – 3 901;

боевых бронированных машин – 7 600;

артиллерийских систем – 3 702;

РСЗО – 599;

средств ПВО – 359;

самолетов – 314;

вертолетов – 299;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 247;

крылатых ракет – 1 171;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 410;

специальной техники – 502.



Актуальные потери врага по состоянию на 9 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ уничтожили кадыровцев в Донецке

В Генштабе ВСУ подтвердили информацию о ликвидации врага на временно оккупированной территории. Так, накануне стало известно, что в юго-западной части Донецка было обнаружено подразделение "Ахмат". Захватчики занимались грабежом гражданских, снимали постановочные видео о якобы боях.

Но очень скоро энтузиазм врага притих. А причиной тому стал точный удар по оккупантам 6 июня. Силам обороны удалось попасть в тренировочный лагерь, где и были кадыровцы. Это позволило уничтожить 56 бойцов. В настоящее время уточняются санитарные потери врага.